Huile d’olive, un trésor pour la santé

Les produits de l’olivier sont désormais communs pour la plupart d’entre nous. Pourtant, l’étude de son influence sur l’humanité permet de mesurer sa véritable valeur.

L’olivier est une partie intégrante de la vie des civilisations méditerranéennes depuis le début de l’humanité. Pendant des siècles, il a répondu à de nombreux besoins essentiels du quotidien, tandis que son patrimoine spirituel a été également important.

Entre histoire et patrimoine, l’olivier a laissé sa trace dans des aspects fondamentaux de la civilisation comme : archéologie, histoire, écologie, anthropologie, géographie, philosophie, économie, mythologie, et agriculture.

Finalement, l’influence de l’arbre éternel de la Méditerranée s’est propagée au-delà de ses racines régionales pour prendre une dimension universelle.

La Méditerranée.

La Méditerranée est le berceau naturel, économique, spirituel et culturel de l’olivier. La nature a façonné un terroir et un climat parfait pour l’olivier, car c’est un arbre robuste et docile, mais il s’adaptera jamais à un environnement qui ne lui sied pas. La symbiose entre l’arbre, l’environnement et l’homme est parfaite depuis des millénaires.

Le commerce

Les chiffres du commerce mondiale de l’oléiculture. Le marché est singulier car les premiers producteurs sont aussi les plus gros consommateurs. L’exploitation de l’olivier est un marché important, mais il est confronté à divers paramètres qui dérange sa courbe de croissance.

L’alimentation

Pour la gastronomie, il existe l’huile et le fruit en conserve. L’huile est un pilier de la gastronomie méditerranéenne devenu populaire dans le monde entier. Son succès repose sur des qualités gustatives et culinaires exceptionnelles, ainsi que des propriétés bénéfiques pour la santé.

La santé

Depuis l’Antiquité, l’huile d’olive est réputée, à juste titre, pour les soins du corps. Par ailleurs, l’olivier regorge de propriétés thérapeutiques qui soignent et préviennent de maux et maladies. Diverses parties de l’arbre sont toujours utilisées dans des produits de beauté et de santé.

L’oléiculture

Les méthodes de plantation, d’entretien et de récolte qui définissent l’oléiculture. L’activité est chargée de traditions tenaces qui sont parfois en contradiction avec les réalités d’une économie de marché moderne. L’oléiculture balance entre authenticité et modernisme.

La fabrication de l’huile d’olive

L’extraction de l’huile à partir d’olives repose sur des technique ancestrales qui sont toujours assimilées dans les méthodes modernes. Le matériel a évolué, mais la méthode est marquée profondément du savoir transmis par nos ancêtres depuis l’Antiquité.

Bien choisir une huile d’olive

L’huile d’olive est vénérée dans le monde entier pour son goût délicieux et ses bienfaits pour la santé. Il existe de nombreux types d’huiles d’olive sur le marché, de sorte que le choix peut parfois paraître déroutant. Cependant, il est facile de choisir une huile d’olive si vous faites attention à l’étiquette, à vos besoins personnels et à d’autres facteurs. Avec un peu d’attention aux détails, vous pouvez choisir l’huile d’olive qui vous convient le mieux.

La symbolique

L’olivier, son fruit et ses rameaux représentent des symboles depuis l’Antiquité. La symbolique associée habituellement à l’olivier est paix et longévité. Cela dit, au travers des âges et des lieux, d’autres notions importantes se rattachent à cet arbre sacré.

L’huile d’argan

L’huile d’argan est fabriquée à partir des amandes qui poussent sur les arganiers originaires du Maroc. Elle est le plus souvent vendue sous forme d’huile pure, qui peut être appliquée directement par voie topique (directement sur la peau) ou ingérée afin de procurer plusieurs bienfaits pour la santé. Elle se présente sous la forme d’un supplément en capsule à prendre par voie orale. Elle est également couramment mélangée à un certain nombre de produits cosmétiques comme les shampoings, les savons et les après-shampoings.

L’huile d’argan est traditionnellement utilisée à la fois par voie topique et orale pour améliorer la santé de la peau, des cheveux et des ongles. Elle contient un certain nombre de propriétés bénéfiques et de vitamines qui forment une combinaison puissante pour améliorer la santé de la peau.